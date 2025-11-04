News Logo
Wegen Drohne: Flugverkehr in Brüssel zeitweise eingestellt

Politik
Drohnensichtung legt Flugverkehr in Brüssel lahm
©EMILE WINDAL, APA, Belga
Wegen einer Drohnensichtung ist der Flugverkehr am Brüsseler Flughafen am Dienstagabend zeitweise eingestellt worden. Gegen 21 Uhr wurde der Flugverkehr wieder aufgenommen. Informationen zum Hintergrund der Sichtung gab es zunächst nicht.

von

Die Drohne sei um kurz vor 20 Uhr über dem Flughafengelände im Nordosten der belgischen Hauptstadt gemeldet worden, berichtete die Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf einen Sprecher des belgischen Flugsicherungs- und Verkehrsdienstleister Skeyes. Daraufhin wurde der Luftraum gesperrt.

Auch bei der belgischen und von der NATO genutzten Militärbasis Kleine-Brogel sind erneut Drohnen gesichtet worden. Bürger meldeten am Dienstagabend sechs Drohnen in der Nähe des Flugplatzes, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den örtlichen Bürgermeister, Steven Matheï, berichtet. Die Polizei habe zwei Drohnen bestätigt. "Alles ist noch sehr unklar, da selbst das Militär diese Drohnen offenbar nicht erkennen konnte", sagte der Bürgermeister. Ein Polizeihubschrauber sei angefordert worden, um die Drohnen gegebenenfalls zu verfolgen.

Schon am vergangenen Wochenende waren mehrfach Drohnen über Kleine-Brogel gesichtet worden. Der Militärstützpunkt im flämischen Landesteil Belgiens war im Oktober Teil des jährlichen NATO-Manövers zur Verteidigung des Bündnisgebiets mit Atomwaffen.

Über die Autoren

