News Logo
ABO

Defizite der Länder dürften im kommenden Jahr massiv steigen

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
2 min
Das Geld wird den Ländern und Gemeinden auch im nächsten Jahr knapp
©APA, THEMENBILD, HERBERT PFARRHOFER
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Die Defizite von Ländern und Gemeinden dürften im kommenden Jahr noch weiter als bisher angenommen steigen. Gemäß dem am Freitag vereinbarten neuen Stabilitätspakt steigt das Minus der Länder und Gemeinden 2026 auf 1,13 Prozent des BIP. Das sind deutlich mehr als die 0,9 Prozent, von denen Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) noch Mitte Oktober ausgegangen war. Um das gesamtstaatliche Budgetziel von 4,2 Prozent zu halten, müsste der Bundessektor sein Defizit verringern.

von

Die Prognosen haben sich damit innerhalb kurzer Zeit weiter deutlich verschlechtert. In dem im Frühjahr erstellten Doppelbudget war das Finanzministerium für 2026 noch von einem Defizit der Länder und Gemeinden von 0,7 Prozent des BIP ausgegangen. Im Herbst hatte Marterbauer dann erklärt, dass die Länder und Gemeinden um 1,6 Milliarden bzw. 0,2 Prozentpunkte, die Sozialversicherungsträger um 0,1 Prozentpunkte schlechter als angenommen abschneiden, dies aber durch ein besseres Ergebnis des Bundes von 3,2 Prozent kompensiert werde. Nun drüfte das geplante Defizit der Länder und Gemeinden um weitere 0,2 Prozentpunkte steigen. Der Bund darf demnach nächstes Jahr gemeinsam mit den Sozialversicherungsträgern nur mehr 3,07 Prozent des BIP zum Defizit beitragen.

In den folgenden Jahren soll das Budgetdefizit der Länder und Gemeinden gemäß der nun getroffenen Vereinbarung zwar abgebaut werden, bleibt aber weiter über den ursprünglichen Prognosen. 2027 soll das Minus laut Stabilitätspakt 0,8 Prozent des BIP betragen und bis 2029 auf 0,67 Prozent begrenzt werden. Allerdings liegt man auch damit deutlich über den offenbar zu optimistischen Prognosen des im Mai vorgelegten Finanzrahmens. Dort war das Finanzministerium noch von einem Defizit der Länder und Gemeinden von 0,4 Prozent im Jahr 2027, 0,3 Prozent 2028 und nur mehr 0,2 Prozent 2029 ausgegangen. Dementsprechend muss auch in den folgenden Jahren der Bund wohl seinen Anteil am Defizit minimieren, um den Budgetpfad einzuhalten.

Ihre Schulden können die Bundesländer gemäß dem nun unterzeichneten neuen Stabilitätspakt bis zur Höhe des vereinbarten Anteils über die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) ohne Zinsaufschlag aufnehmen und refinanzieren. Rückwirkend wurde vereinbart, dass die bereits geleisteten Zinsaufschläge für im Finanzjahr 2025 aufgenommene Darlehen vom Bund den Ländern refundiert werden müssen.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Geeint präsentierten sich Bund und Länder
Politik
Einigung auf Stabilitätspakt nach langem Finale
Obermüller stellt sich der Wahl zur Tiroler NEOS-Chefin
Politik
Obermüller mit 85,5 Prozent neue Tiroler NEOS-Chefin
Pensionsausgaben steigen weiter
Politik
Staatsausgaben für Pensionen 2030 bei über 4 Prozent des BIP
Zahlreiche Kategorien sollen teurer werden
Technik
ÖVP kritisiert Gebührenanstieg in Wiener Musikschulen
Altersteilzeit führt nicht zu längerem Arbeiten, kritisiert der RH
Politik
Rechnungshof kritisiert Altersteilzeit
KZ-Gedenksätte Gusen wird neu gestaltet
Politik
Ex-Häftlingsbordell des KZ Gusen im Internet zum Verkauf
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER