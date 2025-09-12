Das lange Warten auf das EU-Klimaziel für 2040

Neben der Empfehlung einer Verringerung der Netto-Treibhausgasemissionen um 90 Prozent gegenüber dem Stand von 1990 als Ziel für 2040 wurde in der damaligen Mitteilung zudem angeführt, dass das 2040er-Ziel "sobald es vereinbart ist, die Grundlage für den neuen national festgelegten Beitrag (NDC) der EU bis 2035 im Rahmen des Übereinkommens von Paris bildet, der dem UNFCCC-Sekretariat 2025 im Vorfeld der COP30 (10. bis 21. November) mitgeteilt werden soll.

Wurde der Vorschlag für das 2040er-Ziel also noch zeitgerecht vorgelegt, geriet das weitere Prozedere dann ins Stocken. So dauerte es bis Anfang Juli, ehe EU-Klimakommissar Wopke Hoekstra einen formalen Vorschlag für eine etwas entschärfte Version inklusive Emissionszertifikate-Handel vorlegen sollte. Geplant war die Vorlage aber bereits für Anfang 2025. Die Verzögerung hatte zur Folge, dass die EU die erste Frist für die Abgabe der 2035-Ziele im Februar nicht einhalten konnte. Für den UNO-Klimabeauftragten Simon Stiell heißt es seitdem auf den "starken, neuen Klimaplan für Europa" zu warten, den er als entscheidend für den Kampf gegen den Klimawandel bezeichnet hatte.

Im Juni kündigte sich neuer Sand im Klimaziel-Getriebe an und zwar aus Frankreich, das laut mehrerer Medienberichte eine Verschiebung des 2040-Klimaziels "anregen" wollte. Im September wurde dieser Plan dann realistischer: Mehrere Staaten schlugen vor, die Entscheidung des 2040er-Ziels nicht wie geplant beim nächsten Treffen der EU-Umweltministerinnen und -minister am 18. September in Brüssel abstimmen zu lassen, sondern beim EU-Gipfel Ende Oktober, wo aufgrund des dort geltenden Einstimmigkeitsprinzips gleich die nächste Hürde lauert. Für eine Verschiebung setzten sich unter anderem Österreich, Deutschland und natürlich auch Frankreich ein - und damit drei jener elf EU-Staaten, die noch Anfang 2024 in einem Brief an die Kommission ehrgeizige 2040er-Ziele wünschten, als "starkes politisches Signal mit Vorbildcharakter für andere Staaten mit hohen Treibhausgasemissionen".

Wird das 2040er-Ziel nun nicht in der kommenden Woche festgelegt, ist die EU weiterhin nicht in der Lage, auch die letzte UNO-Frist für das 2035-Ziel einzuhalten, die am 24. September endet. Laut dem Nachrichtenportal "Politico" gebe es jedoch die alternative Möglichkeit, dieses EU-Ziel abzuleiten, jedoch mit dem Nachteil, dass dieses dann abgeschwächt würde: "Basierend auf den bestehenden Klimagesetzen der Union für 2030 und 2050 würde das Ziel für 2035 bei etwa 66 Prozent liegen" - wäre jedoch 2040 die Basis, läge das Ziel mit einer Treibhausgasreduktion von rund 72 Prozent deutlich höher.

Das EU-Klimaziel für 2030 wurde übrigens bereits im Jahr 2016 festgelegt und im April 2021 noch einmal verschärft. So sollen die Treibhausgase der EU in fünf Jahren um mindestens 55 Prozent unter den Wert von 1990 gesunken sein. Davor galt ein Ziel von minus 40 Prozent.