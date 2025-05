Wolfgang Schüssel: „Es gibt keine Wirtschaftskrise“

Man gewinnt als Politiker Wähler, wenn man führt, beschreiben Sie in ihrem Buch. Führung ist auch ein Begriff, den man heute scheut.

Die Wählerinnen und Wähler erwarten in der Regel sogar Führung. Deswegen wählt man seine Abgeordneten, damit die eine Regierungsmehrheit zur Verfügung stellen und die Regierung dann ordentliche Arbeit macht. Man bestellt Führung und ist eher enttäuscht, wenn man sie nicht bekommt.

Kaum jemand würde heute sagen, dass er geführt werden will.

Das glaube ich nicht. Manche glauben, es geht um Liebe oder Popularität. Das ist nicht der Punkt. Kluge Bürger wählen jemanden, dem man vertrauen kann, den man respektiert und dem man zutraut, dass er oder sie das ordentlich machen wird. Ich erwarte nicht irgendein Weichei, das mir täglich erklärt: „Ich will von dir geliebt werden.“ In der Politik sollte man sich weniger von Emotionen mitreißen lassen, sondern einfach das machen, was in der Demokratie notwendig ist.

Wie erklären Sie dann den starken Zuspruch für FPÖ und AfD, wenn die Leute eigentlich pragmatische Problemlöser wollen?

Ich würde einmal vorsichtig sagen, Protest hat es immer gegeben. Populismus von links und rechts hat es auch immer gegeben. Und immerhin haben gut 75 Prozent in Österreich keinen Populismus gewählt. Gute Politik sollte nicht nach links oder rechts schielen oder sich gegen Populisten abgrenzen, sondern einfach eine Alternative aufzeigen, wofür sie steht: mitte-rechts, mitte-links, mitte-zentral. Die Kernfunktion einer Volkspartei ist, dass sie für etwas eintritt. Sich nicht fragt, wie liege ich, sondern wofür stehe ich. Der Unterschied zwischen Liegen und Stehen ist ja auch signifikant.

Liegt die ÖVP gerade oder steht sie?

Ich glaube, sie steht für etwas. Der jetzige Bundeskanzler Christian Stocker, den ich anfangs gar nicht so kannte, weil ich ja schon seit 15 Jahren weg bin, hat das gut gemacht. Er hat etwas zusammengebracht. Er hat die FPÖ insofern entzaubert, weil jetzt klar ist, wofür sie nicht steht und was mit ihr nicht geht: nämlich Europa weiterentwickeln und Österreich einen signifikanten Platz in der Mitte Europas sichern. Ich finde, dass die Zusammenarbeit mit SPÖ und NEOS in den ersten Wochen ein ganz gutes Gefühl ergibt. Sie trauen sich was, sie machen etwas, und das wird hoffentlich weitergehen.

Ohne die Zuversicht stören zu wollen: Froh sein, dass eine Regierungsbildung und ein Budget geschafft hat, ist eine Sache. Jetzt sollte halt nicht das Gefühl herrschen: geschafft, aufatmen und aus.

Ein bisschen dürfen sie schon durchschnaufen, nachdem sie monatelang verhandelt haben. Es ist positiv, dass es eine Regierung und ein Budget gibt. Ich finde das schon einmal sehr positiv. Portugal hat gerade keine Regierung, Rumänien ist knapp an einem Problem vorbeigeschrammt, in Belgien und Holland hat man mühsam Regierungen zusammengebracht, in Frankreich weiß man nicht, wie lange sie noch besteht. Da ist Österreich gar nicht schlecht aufgestellt. Ich lasse das einfach nicht gelten, dass wir immer so einen Nabelblick, einen ein bisschen provinziellen Blick auf uns selbst haben. Ich traue uns auch zu, dass wir diese Stagnation jetzt überwinden können – auch mit der neuen Regierung in Deutschland, unserem wichtigsten Handelspartner. Ich sehe keinen Grund, ängstlich in die Zukunft zu blicken.

Hat es Sie überrascht, dass FPÖ-Chef Kickl seine Chance auf die Kanzlerschaft so spektakulär versenkt?

Es hat mich insofern nicht überrascht, als er schon als ich die Koalition mit der FPÖ gemacht habe, immer auf der anderen Seite war. Er wollte sie sprengen. Er war immer ein Sprengmeister. Heute habe ich ihn nicht so im Fokus, kann ihn nicht persönlich beurteilen. Die Freiheitlichen müssen sich selbst überlegen, ob es klug ist, so jemanden an der Spitze zu haben. Es gibt dort auch viele konstruktive Leute. Die Zusammenarbeit auf Landesebene funktioniert zum Teil hervorragend. Es gibt keinen Grund, prinzipiell auszuschließen, dass demokratische Parteien zusammenarbeiten. Nur Grundbedingung muss immer sein: pro Europa, pro Marktwirtschaft und für eine offene, liberale Gesellschaft.

Und keine bedenkliche historische Schlagseite.

Das ist wohl selbstverständlich. Aber da ist Kickl bisher nicht verdächtig geworden.

Die FPÖ ist unter ihm prinzipiell radikaler geworden.

Ja. Aber prinzipiell gibt es diese ganz einfachen Bedingungen für eine Zusammenarbeit, die man ins Zentrum rücken sollte. Wer diese akzeptiert, kann ein Partner sein. Wer das nicht akzeptiert, schießt sich selbst ins Out.