CDU gewann Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen - AfD stark

Kommunalwahlen in deutschem Bundesland Nordrhein-Westfalen
©APA, dpa, Christoph Reichwein
Die CDU hat am Sonntag nach ersten Prognosen die Kommunalwahlen im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gewonnen. Die Christdemokraten kamen demnach auf 34 Prozent und lagen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahlergebnis von 2020, als die CDU 34,3 Prozent erreichte. Zweitstärkste Kraft wurden laut Infratest dimap die Sozialdemokraten (SPD) mit 22,5 Prozent. Stark hinzugewinnen konnte die rechtspopulistische AfD mit 16,5 Prozent.

Die "Alternative für Deutschland" konnte somit laut der Prognose ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Sozialdemokraten mussten hingegen im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.

Die Grünen erlitten starke Verluste und liegen bei 11,5 Prozent. 2020 hatte die Ökopartei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt. Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.

Die Kommunalwahl im mit über 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsstärksten Bundesland ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland. Die Abstimmung gilt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote deutsche Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im vergangenen Februar. NRW hat mehr Wahlberechtigte als alle ostdeutschen Bundesländer zusammen.

Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Sie konnten darüber abstimmen, wer in den nächsten fünf Jahren die politischen Entscheidungen in ihren Wohnorten treffen soll.

Vergeben werden rund 20.000 Mandate in den Räten von 396 Städten und Gemeinden, den 31 Kreistagen sowie im Ruhrparlament des Regionalverbands Ruhr. Gewählt werden auch Bürgermeister, Oberbürgermeister (OB) und Landräte. Seit 1999 hat die CDU bei Kommunalwahlen in NRW regelmäßig landesweit die meisten Stimmen geholt.

Nordrhein-Westfalen ist ein teilsouveräner Gliedstaat der Bundesrepublik Deutschland. Mit mehr als 18 Millionen Einwohnern ist es das bevölkerungsreichste Land Deutschlands. Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf, die Stadt mit den meisten Einwohnern ist Köln.

