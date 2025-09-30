News Logo
ABO

Beamten-Gehälter werden wieder verhandelt

Subressort
Politik
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Nächstes Treffen mit den Beamten steht bevor
  1. home
  2. Aktuell
  3. Politik
Zwei Wochen nach einem ersten Abtasten treffen am Dienstag Regierung und Gewerkschaft zur ersten echten Verhandlungsrunde über die Gehälter im öffentlichen Dienst zusammen. Die Koalition ist bestrebt, aus Budgetgründen den für 2026 gesetzlich schon verankerten Abschluss von 0,3 Prozentpunkten über der Inflation noch einmal aufzuschnüren. Die zuständigen Gewerkschaften erklärten sich dazu gesprächsbereit, sollte auf die eingepreiste Nulllohnrunde 2027/2028 verzichtet werden.

von

Erwartet wird, dass bei der Runde am Dienstag erstmals Zahlen auf den Tisch gelegt werden, also ein Angebot der Regierung, die von Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) angeführt wird, und allenfalls eine Forderung der beiden anwesenden Gewerkschaften GÖD und younion. Ein Abschluss schon bei diesem Austausch gilt als nicht sehr wahrscheinlich. Angepeilt wird jedenfalls eine Regelung, die die Gehaltsanpassung für die drei kommenden Jahre abdeckt.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Der Polizeieinsatz fand bei der NS-Gedenkstätte in Kärnten statt
Politik
Peršmanhof-Einsatzleiter anderer Dienststelle zugewiesen
Menschen mit Behinderung bekommen weniger Geld für Arbeitsweg
Politik
Mobilitätszuschuss für Menschen mit Behinderung halbiert
Gewessler warnt vor Umfaller bei Mercosur
Politik
Grüne werfen Regierung "Betonpolitik" vor
Es wird wieder verhandelt
Politik
Spannung vor erster "echter" Beamtenrunde
Mayer plädiert für eine Art Systemwechsel bei der Ausbildung
Technik
MedUni-Rektor Mayer für Ausbildungs-Zentralisierung und PVE-Offensive
++ ARCHIVBILD ++ Auch abseits der Schule mehr Jugendschutz auf die Schülerlaptops
Technik
Wiederkehr will Jugendschutz bei Schülerlaptops nachschärfen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER