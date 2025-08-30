Auto raste in Frankreich in Menschengruppe, eine Person tot

Ein Mann sei nach einem Streit in einer Weinbar im Zentrum der Stadt gegen 4.00 Uhr am Samstagmorgen zu seinem Auto gegangen und dann "vorsätzlich" und mit "hoher Geschwindigkeit" im Rückwärtsgang in die Menge vor dem Lokal gefahren, sagte Coutin. Drei Verdächtige wurden laut dem Staatsanwalt festgenommen.

Die Justizbehörden leiteten nach eigenen Angaben Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes ein. Hinweise auf ein terroristisches Motiv lagen zunächst nicht vor.