Rapper Smudo will im Schach besser werden

"Vielleicht kann man das auch noch ein bisschen ausbauen." Man werde sehen, was nach der Tour kommt. "Aber allein die Beschäftigung mit solchen Themen ist neu und deshalb spannend."

Mit mehr als acht Millionen verkauften Tonträgern, elf Studioalben, sieben Live-Alben, mehr als 1.000 Konzerten und etlichen Auszeichnungen gelten Die Fantastischen Vier als Wegbereiter des deutschen Hip-Hop. Ab Dezember will die Band aus Stuttgart auf große Abschiedstour gehen. Die Tournee "Der letzte Bus" führt sie auch nach Österreich, am 5. Februar in die Salzburgarena und am 6. und 7. Februar 2027 in die Wiener Stadthalle.