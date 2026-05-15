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Angriff auf Hamas-Militärführer in Gaza

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Israels Verteidigungsminister Katz
©Afp, AGGELOS NAKKAS, APA
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Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat einen Angriff auf den militärischen Führer der Hamas im Gazastreifen, Izz al-Din al-Haddad, bekanntgegeben. Israelische Medien zitierten am Freitagabend einen hohen Vertreter der Sicherheitsdienste, wonach der Tötungsversuch offenbar erfolgreich war.

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Haddad sei "einer der Architekten des Massakers am 7. Oktober" 2023 gewesen, schrieb Katz. "Das ist eine klare Botschaft an alle Mörder, die uns nach dem Leben trachten: Früher oder später kriegen wir euch."

Nach Angaben des in Medien zitierten Sicherheitsbeamten war die Erlaubnis zur Tötung Haddads bereits vor eineinhalb Wochen erteilt worden. Er sei seitdem ständig überwacht worden. Die Entscheidung zum Angriff sei getroffen worden, als von einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit ausgegangen werden konnte. In einer Militärmitteilung hieß es, Haddad sei Ziel eines Angriffes gewesen. Weitere Informationen sollten folgen, sobald eine Bestätigung des Todes des Hamas-Führers vorliege.

Von der Hamas gab es zunächst keine Bestätigung. Augenzeugen berichteten jedoch, dass bei einem Luftangriff des israelischen Militärs in einem Vorort der Stadt Gaza sieben Palästinenser getötet und 50 verletzt worden seien. Es gebe Gerüchte, dass Haddad unter den Toten sei.

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