Selenskyj kündigt neue Drohnenangriffe auf Russland an

"Wir setzen die Operation fort", fügte er hinzu. In seinem Statement warnte er außerdem ein weiteres Mal, den Nachbarn Belarus (früher Weißrussland) davor, sich von Russland in den Angriffskrieg gegen die Ukraine hineinziehen zu lassen. Moskau wolle von belarussischem Boden aus in Richtung Tschernihiw-Kiew marschieren oder sogar eines der mit Belarus benachbarten NATO-Länder angreifen, sagte Selenskyj.

Er berief sich auf angebliche Geheimdienstinformationen zu solchen Gesprächen. Details nannte er nicht. Stellungnahmen aus Moskau oder Minsk lagen zunächst nicht vor. Selenskyj wies die Streitkräfte an, einen Reaktionsplan auszuarbeiten und die Verteidigung im Norden der Ukraine zu stärken.