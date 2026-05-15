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Selenskyj kündigt neue Drohnenangriffe auf Russland an

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"Wir setzen die Operation fort"
©Afp, APA, LUDOVIC MARIN
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Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Fortsetzung der Angriffe auf die russische Ölindustrie angekündigt. Die Ukraine müsse hart und angemessen auf die Angriffe des russischen Militärs gegen Städte reagieren, sagte er in seiner abendlichen Videobotschaft nach dem russischen Luftschlag gegen Kiew mit 24 Toten. Eine erste Antwort habe es in der vergangenen Nacht gegeben, erklärte Selenskyj mit Blick auf die Attacke gegen die Ölraffinerie in Rjasan.

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"Wir setzen die Operation fort", fügte er hinzu. In seinem Statement warnte er außerdem ein weiteres Mal, den Nachbarn Belarus (früher Weißrussland) davor, sich von Russland in den Angriffskrieg gegen die Ukraine hineinziehen zu lassen. Moskau wolle von belarussischem Boden aus in Richtung Tschernihiw-Kiew marschieren oder sogar eines der mit Belarus benachbarten NATO-Länder angreifen, sagte Selenskyj.

Er berief sich auf angebliche Geheimdienstinformationen zu solchen Gesprächen. Details nannte er nicht. Stellungnahmen aus Moskau oder Minsk lagen zunächst nicht vor. Selenskyj wies die Streitkräfte an, einen Reaktionsplan auszuarbeiten und die Verteidigung im Norden der Ukraine zu stärken.

Ukraine's President Volodymyr Zelensky attends the 8th European Political Community (EPC) summit in Yerevan on May 4, 2026. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

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