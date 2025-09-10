Neutralitätsdebatte: Beate Meinl-Reisingers unmögliche Mission

In der Regierung ist der Rückhalt für die Außenministerin gering. Dabei heißt es im Arbeitsübereinkommen ausdrücklich, dass man sich an einer Verteidigungsunion beteiligen werde. Und dabei wäre die Sache durch Verfassungsartikel 23j auch rechtlich längst geklärt. Der Punkt ist jedoch, dass eher nur Insidern bewusst ist, dass die Neutralität dadurch so weit eingeschränkt worden ist, dass man Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU sein kann; inklusive Verteidigungsunion.

Einer breiteren Öffentlichkeit ist das nicht klar: Ihr hat man das aus Angst vor einer unangenehmen Debatte nie lang und breit erklärt. Das rächt sich. Ja, bei ÖVP und SPÖ hat sich diese Angst aufgrund schlechter Umfragewerte eher noch verstärkt. Verhängnisvoller: Kickl, vor dem man sich in den beiden Parteien fürchtet, nützt das gnadenlos aus, pflegt Neutralitätsmythen und stellt Meinl-Reisinger als Gefährderin dar.