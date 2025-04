Wings for Life World Run 2025: Casinos Austria läuft für den guten Zweck

Auch 2025 steht Casinos Austria beim Wings for Life World Run an vorderster Front. Am Sonntag, den 4. Mai, fällt weltweit um Punkt 13 Uhr der Startschuss für den größten Charity-Lauf zugunsten der Rückenmarksforschung. In Wien setzt das Traditionsunternehmen nicht nur auf finanzielle Unterstützung – es zeigt auch vollen Einsatz vor Ort.

Bereits zwei Tage vor dem Lauf packt ein freiwilliges Team von über 20 Mitarbeiter:innen mit an, um rund 15.000 Starterbags zu befüllen – gelebter Teamgeist im Rahmen des Corporate Volunteering Programms.