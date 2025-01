European Casino Award: Casinos Austria für herausragendes soziales Engagement ausgezeichnet

„Wir helfen Organisationen, die eine wichtige gesellschaftliche Funktion in der Region ausüben und dabei mit geringen Ressourcen auskommen müssen. Als touristische Leitbetriebe sind die Casinos damit soziale Impulsgeber und setzen Handlungen, die spürbare Auswirkungen in den Regionen haben. Die Auszeichnung beweist zudem, dass wir damit einmal mehr auch ein starkes Zeichen für die gesamte Glücksspielbranche setzen“, kommentiert Generaldirektor Erwin van Lambaart den Gewinn des Awards.

Managing Director Thomas Lichtblau ergänzt: „Nach dem 'Best Marketing Programme 2023' und dem 'Best multiple Casino Operator 2024' nun die Auszeichnung für den 'Corporate Community Engagement Award 2025' erhalten zu haben, macht uns sehr stolz. Es ist die internationale Anerkennung unserer vielseitigen Bemühungen in und für Österreich, die weit über unsere ursprüngliche Geschäftstätigkeit hinausgehen. Mein Dank gilt an dieser Stelle allen Kolleginnen und Kollegen sowie unseren zahlreichen lokalen Partnern, die mit viel Herz und Leidenschaft die Initiative mit Leben füllen und damit einen persönlichen und bedeutenden gesellschaftlichen Beitrag leisten.“