Poker-EM 2025: Casinos Austria lädt zum größten Poker-Event am Wörthersee

Mehr als 1.000 Spieler:innen fanden sich in den vergangenen Jahren zur Poker-EM am Wörthersee ein – 2025 soll das nochmals übertroffen werden. „Unsere Philosophie: Poker, ja – aber nie ohne Genuss, Gastfreundschaft und Gemeinschaft“, heißt es bei Casinos Austria. Velden steht dabei wie kaum ein anderer Ort für all das: See, Flair, Sonne, Luxus und österreichische Lebensart.