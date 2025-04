Weber präsentiert Grillneuheiten 2025 in Wien: Innovation trifft BBQ-Erlebnis

Unter dem Motto „Für immer Weber“ stellte der weltweit führende Grillhersteller Weber-Stephen am 4. April 2025 in Wien seine Produktneuheiten für die kommende Grillsaison vor. Im stilvollen Ambiente des Restaurants „Das Steinhart“ präsentierte das Unternehmen eine Vielzahl an Innovationen – allen voran die überarbeiteten Modelle SPIRIT® und GENESIS®, die mit Boost-Brennern und großer Sear Zone für mehr Leistung und perfekte Grillmarks sorgen sollen.

Ein weiteres Highlight waren die neuen Pelletgrills SMOQUE® und SEARWOOD®, die sowohl für langsames Räuchern als auch für scharfes Anbraten konzipiert wurden. Auch der beliebte LUMIN® Elektrogrill wurde erstmals in smarter Ausführung mit Weber Connect-Technologie gezeigt. Der kompakte Kultgrill „Q“ erscheint 2025 mit größerer Grillfläche und modernisiertem Design.

Vor Ort zeigten Grillweltmeister Patrick Bayer, Grillmeisterin Yulia Haybäck und Daniel Ipser, Geschäftsführer von Weber-Stephen Österreich, ihr Können beim Live-Grillen. Auf dem Grill landeten neben Smash Burgern und Chicken Tacos auch vegetarische Spezialitäten wie Portobello-Gyros. Zum Dessert wurde Carrot Cake vom Grill serviert. Gäste konnten beim Steak-Testgrillen selbst Hand anlegen und ihre BBQ-Skills testen.

Für musikalische Stimmung sorgte Saxophonist Ben Führer alias SaxoBen, der mit lässigen Grooves den passenden Soundtrack zum BBQ-Event lieferte. Die Produktshow verband kulinarischen Genuss mit technischen Innovationen und zeigte einmal mehr, warum Weber weltweit für Grillkultur auf höchstem Niveau steht.