Umsatzrekord: BMW Group Österreich wächst trotz schwierigen Marktumfelds

In einem von volatiler Handelspolitik und intensivem Wettbewerb geprägten Umfeld bewies sich die BMW Group in Österreich 2025 als Stabilitätsanker. Der Gesamtumsatz, der die Bereiche Vertrieb, Financial Services, Motorenproduktion und Entwicklung umfasst, stieg auf 9,67 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Zuwachs von über fünf Prozent und liegt knapp 500 Millionen Euro über dem bisherigen Rekordwert. Alexander Bamberger, Geschäftsführer der BMW Austria GmbH, führt das Plus insbesondere auf starke Zulassungszahlen in Österreich sowie in der Region Zentral- und Südosteuropa zurück.

Im österreichischen Premiumsegment behauptete die BMW Group mit einem Marktanteil von über einem Drittel die Marktführerschaft. Bei den Neuzulassungen vollelektrischer Fahrzeuge (BEV) lag die Marke BMW auf Platz eins. Besonders deutlich zeigt sich der Trend zur Elektromobilität im Finanzierungsbereich: Über 60 Prozent der über BMW Financial Services und Alphabet Austria geleasten oder finanzierten Fahrzeuge waren vollelektrisch. Die Vertriebsgesellschaft BMW Austria GmbH erzielte mit 1,17 Milliarden Euro Umsatz ebenfalls einen Rekord.