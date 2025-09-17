BMW iX3 mit 805 km Reichweite: So startet die Neue Klasse in eine neue Ära

BMW nennt es den „Anfang einer Ära“: Mit dem neuen iX3 beginnt die Serienfertigung der Neuen Klasse – ein Begriff, der nicht nur nostalgische Bezüge zur BMW-Erfolgsgeschichte der 1960er-Jahre weckt, sondern heute für den umfassendsten Technologiewandel der Marke seit Jahrzehnten steht.

Der iX3, ein Sports Activity Vehicle (SAV), das ab Herbst 2025 im neuen Werk im ungarischen Debrecen vom Band läuft, verkörpert alles, was BMW unter seiner künftigen DNA versteht: elektrisch, digital, nachhaltig. Er ist kein gewöhnlicher Nachfolger des bisherigen iX3, sondern ein technologischer Sprung, der eine ganze Fahrzeuggeneration überspringt.