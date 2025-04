ÖBB recycelt alte Betonmasten für neue Oberleitungen der Traisentalbahn

„Unser Ziel ist es, die Bahn als attraktives, modernes und umweltfreundliches Verkehrsmittel weiter zu stärken und für die Zukunft zu rüsten“, betont Judith Engel, Vorständin der ÖBB-Infrastruktur AG. „Mit diesem Pilotprojekt erhält unser altes Baumaterial wieder neues Leben und wird in den Kreislauf der neuen Bahn zurückgeführt. Damit machen wir eines klar: Klimaschutz ist für uns nicht nur ein Wort, wir leben ihn.“

Die Belastbarkeit der neuen Masten wurde in aufwendigen Tests bestätigt: In einem Mastbiegeversuch konnte die Mastspitze um beeindruckende 140 Zentimeter bewegt werden, bevor die Belastungsgrenze erreicht war – ein Wert, der deutlich über den Anforderungen der ÖBB liegt. Die Masten werden über einen Zeitraum von drei Jahren in einem Monitoring-Programm beobachtet.