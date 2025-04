Porsche und Elektromobilität: Alles bleibt besser

Pragmatisch betrachtet ist das eine gute Sache. Das Auto im slicken Karbon-Look – der sich durch das rund 70 Kilogramm Leergewicht einsparende Zusatzpaket Weissach Edition konsequent im Innenraum fortpflanzt, etwa in Form einer massiven Karbon-Abdeckung ebendort, wo Autos mit vier Türen sonst Rücksitze haben – ist sauschnell, durch und durch rennstreckentauglich ausgelegt und hat folgerichtig auch schon einige Streckenrekorde auf dem Kerbholz. Etwa in Laguna Seca (USA), in Shanghai (China) oder auch auf der altehrwürdigen Nürburgring-Nordschleife.

Seine Tiefflüge veranstaltet das Teil völlig geräusch- und auch lokal emissionsfrei, sieht man vom nicht unbeträchtlichen Abrieb der Bremsen und Reifen unter Vollast ab. Das riecht alles fein nach Zukunft. Aber der in der Wolle gefärbte Automobil-Adorant, spätestens seit Roland Düringers Erfolgsprogramm gerne und nicht grundlos als „Benzinbruder“ tituliert, hat es doch lieber, wenn Supersportautos bei der Arbeit grummeln, tosen, fauchen und brüllen. Selbst wenn derlei in Zeiten des Klimawandels solide ewiggestrig klingt.

Helmut Eggert, Geschäftsleiter Porsche in Österreich, will diese Art von Kundenfeedback so nicht bestätigen, obwohl er einräumt, selbst einer Generation anzugehören, die auch noch ganz gerne etwas hört, riecht und spürt, wenn man ein Sportauto bewegt. „Aber was ich gerne habe, hat relativ wenig Relevanz für die Zukunft. Mein 22-jähriger Sohn etwa, der durchaus meine Autobegeisterung geerbt hat, ist vom Taycan Turbo GT und von dessen Leistungsfähigkeit restlos begeistert. Da fehlt ihm nichts, gar nichts.“

Auch wäre die Wahrnehmung in manch nordeuropäischem Land, wo E-Antriebe längst das Gros der Individualmobilität vorantreiben, ziemlich anders: „Wenn sich der dänische Porsche-Club zur Ausfahrt trifft, fällt eher der vorbeiröhrende Benziner ungut auf.“