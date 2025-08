Koralmbahn: ÖBB-Intercity-Züge halten künftig auch in Kühnsdorf

Die neue Koralmbahn, die ab 14. Dezember Graz und Klagenfurt in rund 45 Minuten verbinden soll, bringt eine bedeutende Neuerung für Unterkärnten: Neben der Westbahn werden künftig auch Intercity-Züge der ÖBB am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeiner See halten. Das gab Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) am Freitag im Rahmen eines Kärnten-Besuchs offiziell bekannt. Der neue Fahrplan mit dem zusätzlichen Halt soll Mitte September präsentiert werden.

Die Ankündigung wurde im Beisein von Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser, SPÖ-Bezirksvorsitzendem Hermann Srienz sowie weiteren Bezirksbürgermeistern begrüßt. Der Halt in Kühnsdorf sei ein wichtiger Baustein für die regionale Entwicklung, erklärte Kaiser: „Ein IC-Halt in Kühnsdorf ist nicht nur sinnvoll, sondern unabdingbar, damit wir die Potenziale der Südbahn und der Region Unterkärnten im Interesse der Bevölkerung und der Wirtschaft voll ausschöpfen können.“