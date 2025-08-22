BMW Austria und Elie Saab gestalten exklusiven Mini für AmfAR Gala in Salzburg

BMW Austria und das international tätige Modehaus Elie Saab haben einen exklusiven Mini Cooper S entworfen, der bei der AmfAR Gala am 24. August in Salzburg versteigert wird.

Mit dieser Premiere findet die Benefizveranstaltung der American Foundation for AIDS Research (amfAR) erstmals in Österreich statt. Ziel ist es, Gelder für die wissenschaftliche Forschung und den Kampf gegen HIV/AIDS zu generieren.