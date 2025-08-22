BMW Austria und Elie Saab gestalten exklusiven Mini für AmfAR Gala in Salzburg

Der Autokonzern und das Modehaus präsentieren bei der ersten AmfAR Gala in der Mozartstadt einen maßgeschneiderten Mini Cooper S. Das Einzelstück wird am 24. August versteigert, um Mittel für die HIV/AIDS-Forschung zu sammeln.
BMW Austria und das international tätige Modehaus Elie Saab haben einen exklusiven Mini Cooper S entworfen, der bei der AmfAR Gala am 24. August in Salzburg versteigert wird.
Mit dieser Premiere findet die Benefizveranstaltung der American Foundation for AIDS Research (amfAR) erstmals in Österreich statt. Ziel ist es, Gelder für die wissenschaftliche Forschung und den Kampf gegen HIV/AIDS zu generieren.
Lederkissen mit „Golden“-Duft
Das Fahrzeug vereint Automobildesign und Mode. Elie Saab brachte seine charakteristische Ästhetik in das Projekt ein. Das Ergebnis ist ein MINI mit einem metallischen Farbverlauf von Kupfer zu Bronze- und Nude-Tönen. Im Innenraum dominieren braunes Leder und das abgesteppten Elie-Saab-Monogramm.
Ergänzt wird das Konzept durch ein olfaktorisches Element: Der Elie-Saab-Signature-Duft „Golden“, entwickelt mit Culti Milano, ist in ein Lederkissen integriert.
Die Kraft von wertvollen Kooperationen
„Ich glaube an die Kraft von wertvollen Kooperationen, die Kreativität und einen guten Zweck vereinen“, sagte Elie Saab. Der Designer bezeichnete das Projekt als Hommage an die Arbeit von AmfAR.
Auch BMW Austria sieht in der Zusammenarbeit ein starkes Signal. „Automobildesign ist wie die Mode von Emotion, Präzision und Innovation geprägt“, so Alexander Bamberger, Geschäftsführer von BMW Austria. „Diese einmalige Kreation ist mehr als nur Luxus – sie ist eine Aufforderung zum Handeln und eine Hommage an sinnstiftende Handwerkskunst.“
Die AmfAR Gala gilt international als Treffpunkt für Persönlichkeiten aus Mode, Unterhaltung und Philanthropie. Mit dem Mini by Elie Saab erhält die Veranstaltung in Salzburg ein zentrales Auktionsstück.