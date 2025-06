U4-Teilsperre und Gleisbau: Wiener Linien modernisieren im Sommer das Netz

Auch in diesem Sommer nützen die Wiener Linien die verkehrsärmere Ferienzeit für notwendige Sanierungen und Modernisierungen im Öffi-Netz. Schwerpunkt ist diesmal die U4, deren Tunnelabschnitt zwischen Schottenring und Friedensbrücke erneuert wird. Die Linie fährt daher während der Sommerferien geteilt – von Hütteldorf bis Schottenring sowie von Heiligenstadt bis Friedensbrücke. Als Ersatz verkehren die Linie E4 und die Straßenbahnlinie D.

Neben der U-Bahn betrifft die Modernisierung auch das Straßenbahnnetz. Insgesamt werden im Sommer rund 11 Kilometer Gleise und 45 Weichen erneuert. Die Arbeiten erfolgen u. a. in der Jörgerstraße (43er), am Ring (Linien D, 1, 2, 71), am Margaretengürtel (6er, 18er) und auf der Hohen Warte (37er). In mehreren Abschnitten gibt es Umleitungen, Ersatzlinien und dichtere Intervalle.

Besonders umfangreich sind die Gleisarbeiten im Bereich Kärntner Ring, Universitätsring und Schubertring, wo die Linien D, 1 und 2 umgeleitet werden. Die Linie 71 fährt in dieser Zeit nur eingeschränkt. Auch die Linien 6 und 18 erhalten am Margaretengürtel neue Gleise. Hier kommt es ab 7. Juli zu Einschränkungen, inklusive Ersatzverkehr durch den Bus 6E.

Parallel zu den Sanierungen schreiten auch die Ausbauprojekte im Öffi-Netz voran. Im Herbst 2025 sollen mit den Linien 12 und 27 zwei neue Straßenbahnverbindungen in Betrieb gehen. Außerdem laufen bereits die Bauarbeiten für die Verlängerung der Linie 18 bis zum Stadion.

Unter dem Motto „Besser grantige Mienen als hiniche Schienen“ werben die Wiener Linien mit einer humorvollen Kampagne um Verständnis für die Arbeiten – und sichern mit Ersatzverkehren, verdichteten Intervallen sowie Sharing- und On-Demand-Angeboten weiterhin eine hohe Mobilität im Stadtgebiet.