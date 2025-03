Steiermark: Immer mehr Ärztinnen arbeiten in der KAGes

Anlässlich des Internationalen Frauentags (8. März) hat die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H. (KAGes) eine erfreuliche Entwicklung in den Fokus gerückt: Immer mehr Frauen entscheiden sich für eine Karriere in der Medizin und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Steiermark. Bei den Ärzt:innen hat sich die Frauenquote von 46,9 Prozent im Jahr 2010 auf 52,6 Prozent im Jahr 2024 erhöht.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in absoluten Zahlen: Während 2010 noch 937 Ärztinnen aktiv in der KAGes tätig waren, sind es heute 1.315 – ein bemerkenswerter Anstieg von über 40 Prozent.

Ein zentraler Erfolgsfaktor seien die gezielten Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, verrät Thomas Bredenfeldt, Direktor für Personal und Recht der KAGes: „Wir fördern Frauen aktiv in ihrer Karriere und unterstützen sie mit maßgeschneiderten Arbeitszeitmodellen sowie gezielten Entwicklungsprogrammen. Unser Ziel ist es sowohl Frauen als auch Männer bestmöglich in ihrer individuellen Karriereplanung zu begleiten und ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das medizinische Exzellenz mit einem erfüllten Privatleben verbindet.“