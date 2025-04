„Himmelshafen Care“: Neue Pflegeeinrichtung für obdachlose Menschen in Graz eröffnet

„Es darf nicht sein, dass Menschen in den schwierigsten Phasen ihres Lebens ohne Hilfe bleiben“, betont Sr. Bonaventura Holzmann, Generaloberin der Elisabethinen Graz. „Mit Himmelshafen Care schaffen wir einen Ort, an dem Betroffene in Würde betreut werden können.“ Drei der sechs Betten sind für Langzeitpflege vorgesehen, während die restlichen Plätze als Übergangslösung nach Krankenhausaufenthalten oder akuten Gesundheitsproblemen genutzt werden können.