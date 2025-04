„Neu hier oder Stammgast?“: Neues Buch bringt Humor und Orientierung in den Spitalsalltag

Wie erklärt man medizinische Abläufe, ohne dabei zu verwirren? Wie bringt man Menschen zum Lächeln, während sie in einem Krankenhausbett liegen? Und was hilft gegen das Gefühl, in einem Spital fremd und ausgeliefert zu sein? Antworten darauf liefert ein neues Patientenbuch, das am 14. April im LKH-Univ. Klinikum Graz vorgestellt wurde – mit einem Augenzwinkern, aber ohne flapsig zu werden.

Der Titel klingt wie ein Insiderwitz mit doppeltem Boden: „Neu hier oder Stammgast?“ Das Buch, entstanden in Kooperation zwischen der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) und dem Kneipp Verlag, richtet sich an all jene, die sich im Krankenhausalltag zurechtfinden müssen – sei es zum ersten oder wiederholten Mal. Verfasst wurde es vom Arzt, Kabarettisten und Autor Dr. Ronny Tekal, der sich seit Jahren zwischen Spritze und Pointe bewegt.