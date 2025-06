AT&S eröffnet Europas erstes Werk für IC-Substrate in Leoben

Am Standort arbeiten bereits rund 420 neue Mitarbeiter:innen. Die Eröffnung erfolgte im Beisein zahlreicher Gäste aus Politik, Wirtschaft und Forschung.

„Mikroelektronik ist eine der Schlüsseltechnologien des digitalen Zeitalters – ohne sie ist Künstliche Intelligenz nicht denkbar“, betonte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer in seiner Eröffnungsrede. Das neue AT&S-Kompetenzzentrum sei ein Symbol für den technologischen Aufbruch in Österreich und Europa. Um diesen Kurs zu untermauern, stelle die Bundesregierung rund 400 Millionen Euro für Beteiligungen an europäischen Mikroelektronik-Großprojekten (IPCEI) bereit. Die Anlage in Leoben ist Teil dieser Strategie und soll dabei helfen, Europas Abhängigkeit von außereuropäischen Lieferketten zu verringern.

AT&S-CEO Michael Mertin sieht in der neuen Produktionsstätte einen entscheidenden Schritt für die digitale und technologische Zukunft Europas: „Europa muss elementare Technologien beherrschen. Mikroelektronik ist eine davon. Und IC-Substrate sind ein zentrales Bindeglied in jedem modernen Chip.“ Mit dem Werk in Leoben vervollständigt AT&S ein globales Produktionsdreieck mit Standorten in Malaysia und China. Es ist der erste Standort in Europa, der diese Schlüsselkomponente für die Halbleiterproduktion lokal entwickelt und herstellt.