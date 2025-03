Silhouette präsentiert nachhaltige CLEAR SKY Kollektion mit Arizona Muse

Im exklusiven Rahmen des HOUSE OF SILHOUETTE im Wiener Palais Herberstein wurde die neue CLEAR SKY Kollektion von SILHOUETTE vorgestellt – eine Premiere, die nicht nur Designfans, sondern auch Nachhaltigkeitsbewusste begeisterte. Die Brillenkollektion setzt neue Maßstäbe in der Verbindung von Ästhetik und Verantwortung: Alle Modelle bestehen aus dem biozirkulären Material SPX® Green+ und sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.

Besonderes Highlight des Abends war der Auftritt von Arizona Muse. Das internationale Topmodel und Nachhaltigkeitsbotschafterin unterstützt die Kollektion als Gesicht und inhaltliche Stimme. Ihr Engagement für regenerative Landwirtschaft und bewussten Konsum harmoniert mit der Markenphilosophie von Silhouette – stilvoll, hochwertig und zukunftsorientiert.

Die Veranstaltung bot nicht nur exklusive Einblicke in die Designphilosophie hinter CLEAR SKY, sondern auch eine geführte Erkundung des neu eröffneten HOUSE OF SILHOUETTE, das alle Marken der Silhouette Group unter einem Dach vereint. Besucher:innen konnten optische Services wie Sehtests, individuelle Stilberatung und innovative digitale Anprobe erleben. Der Store selbst versteht sich als Erlebnisraum – mit modernster Technik, persönlicher Beratung und einem klaren Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit.

Mit der CLEAR SKY Kollektion und dem neuen Store-Konzept unterstreicht Silhouette seine Rolle als Vorreiter für bewusstes Design, hochwertige Handwerkskunst und nachhaltige Markenführung.