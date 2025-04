KWF zieht Bilanz: Förderoffensive bringt 30 Millionen Euro für Kärntens Wirtschaft

Seit Mai 2024 steht Roland Waldner an der Spitze des KWF. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Privatwirtschaft setzt er auf Partnerschaftlichkeit und Nähe zur unternehmerischen Praxis. „Kooperation statt Konfrontation“ lautet sein Credo. Der KWF soll in den kommenden Jahren zur kundenorientierten, lernenden Organisation werden – mit einem klaren Ziel: „Das kreativste und innovativste Unternehmen Kärntens“.

Dafür geht der Fonds wortwörtlich auf Tour: Mit der neuen Initiative „KWF on the road | Kärnten ist unser Büro“ besucht das Team heimische Unternehmen direkt vor Ort, um deren Bedürfnisse besser zu verstehen – und maßgeschneidert zu fördern.