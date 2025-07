Neues Führungsteam für die KAGes: Kontinuität und frischer Wind für die steirische Spitalslandschaft

Direktion für Medizin: Dr. Johannes Koinig, seit 2023 Direktor für Medizin in der KAGes Zentraldirektion

Direktion für Pflege: Eveline Brandstätter, seit 2023 Direktorin für Pflege in der KAGes Zentraldirektion

Direktion für Finanzen & Controlling: Karin Boandl-Haunold, seit 2023 Direktorin für Finanzen und Controlling in der KAGes Zentraldirektion

Direktion für Personal: Thomas Bredenfeldt, seit 2023 Direktor für Personal und Recht in der KAGes Zentraldirektion

Direktion für Digitalisierung, IT, Organisationsentwicklung und Innovationen:

Markus Pedevilla, derzeit Fachabteilungsleiter für Medizininformatik in der Direktion für Technik und IT der KAGes Zentraldirektion