„Sag’s klarer mit Klara“: KAGes gewinnt eLearning Award 2025 für innovative Kommunikationsschulung

Die Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) wurde für ihr eLearning-Projekt „Sag’s klarer mit Klara – Wertschätzende Kommunikation in der KAGes“ mit dem eLearning Award 2025 in der Kategorie „Learning Journey“ ausgezeichnet. Das Programm überzeuge durch praxisnahe Inhalte und fördert eine positive Kommunikationskultur im anspruchsvollen Krankenhausalltag, so die Begründung.

„Mit der Initiative ‚Sag's klarer mit Klara – Wertschätzende Kommunikation in der KAGes‘ setzen wir im Krankenhaussetting neue Maßstäbe in der digitalen Learning & Development-Community. Wir richten einen besonderen Fokus auf wertschätzende und interdisziplinäre Zusammenarbeit im Sinne der bestmöglichen Versorgung unserer Patient:innen und Bewohner:innen. Wir setzen auf Innovationskraft und freuen uns, mit dieser Auszeichnung auf dem richtigen Weg zu sein“, betont Thomas Bredenfeldt, Direktor für Personal & Recht der KAGes.