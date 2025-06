Business Breakfast bei Advicum: wie Künstliche Intelligenz strategisch und praxisnah eingesetzt werden kann

Architektur mit Haltung: KI trifft Raumgestaltung

Albert Achammer, Partner bei ATP architekten ingenieure, nahm die Gäste mit auf eine Reise durch digitale Transformation in der Bauplanung. Schon seit 15 Jahren setzt sein Unternehmen auf Building Information Modeling (BIM) – eine Technologie, die heute die Grundlage für algorithmisch gestütztes Computational Design und die Automatisierung von Planungsprozessen bildet. Wie das in der Praxis aussieht, zeigte er am Beispiel eines Skripts zur Raumkennzeichnung: Statt 10.000 Krankenhausräume manuell zu beschriften, erledigt ein automatisierter Prozess die Aufgabe in drei Stunden. Doch Achammer betont: Bei aller Effizienz bleibt das Menschliche unersetzlich. Qualität von Raum, Licht und Material kann keine KI erfassen – sie unterstützt, ersetzt aber nicht das Gespür des Gestaltenden.

Technik mit Sinn und Maß

Beide Referent:innen waren sich einig: KI kann dann ihr volles Potenzial entfalten, wenn sie mit Expertise, Vision und Verantwortung eingesetzt wird. Der Vormittag bei Advicum Consulting bewies, dass genau dieser Dialog – zwischen Technik und Praxis, zwischen Sinn und System – das Erfolgsrezept für nachhaltige digitale Transformation ist.