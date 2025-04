Grüner Wasserstoff für Kärntens Busse: Kelag startet Bau von Elektrolyseanlage in Arnoldstein

Die Kelag startet in Kärnten ein Pilotprojekt zur regionalen Erzeugung von grünem Wasserstoff für den öffentlichen Nahverkehr. Am Gelände der Kärntner Restmüllverwertungs GmbH (KRV) in Arnoldstein wird eine neue Elektrolyseanlage errichtet, die ab 2026 die erste Wasserstoffbusflotte Österreichs mit emissionsfreiem Treibstoff versorgen soll.

Im Zentrum steht das von Land Kärnten, Kelag, Postbus, Verkehrsverbund und Gutmann gemeinsam initiierte Projekt „DeCarB – Decarbonising Carinthian Bus Transport“. Mit einem Investitionsvolumen von 16 Millionen Euro will man den öffentlichen Verkehr in der Region Villach nachhaltiger gestalten. Insgesamt 36 Busse – 35 davon im Regional-, einer im Stadtverkehr – sollen künftig mit grünem Wasserstoff betrieben werden.