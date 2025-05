„Mobilität mit Stil und Substanz“ – autorevue startet mit neuem Look ins siebte Jahrzehnt

Was vor 60 Jahren als mutiges Projekt zwischen Motorsport und Reportage begann, ist heute ein fix verankerter Teil der heimischen Medienlandschaft – und will es auch bleiben. Der neue Auftritt der autorevue ist dabei mehr als ein Facelift: Er ist ein Versprechen an die Leser:innen, dass anspruchsvoller Journalismus auch in der Mobilitätsbranche eine Zukunft hat. Und zwar eine, die genauso elegant wie elektrisierend sein darf.

Mehr zum neuen Auftritt, der Jubiläumsausgabe und den kommenden Specials unter: autorevue.at.