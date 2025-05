Wind trifft Widerhall: Anna Rubin verwandelt Kelag-Kraftwerk in poetischen Luftraum

„Im Wind scheinen“ nennt die Künstlerin ihre Installation. Der Titel ist doppeldeutig – einerseits poetisch, andererseits physikalisch präzise. Denn was Rubin im Inneren des Kraftwerks konstruiert, ist ein feinsinniges Wechselspiel aus Material, Bewegung und Licht: Geknautschte, glänzende Rettungsfolie reflektiert Sonnenstrahlen und setzt sich in Bewegung, sobald die Luft durch den Raum streicht. Was entsteht, sind tanzende Schattenbilder, vibrierende Reflexionen – ein atmosphärisches Zusammenspiel aus Nähe und Ferne, Natur und Technik.

„Die leicht beweglichen Module machen Luft, Atem und Wind sichtbar und laden dazu ein, verschiedenen Perspektiven und Stimmungen des Raums zu erleben“, so Prušnik. Der Titel der Reihe „Wasser.Licht.Luft.Kraft.“ ist dabei nicht nur programmatisch gemeint – er beschreibt auch präzise jene Elemente, aus denen ein Wasserkraftwerk seine Energie bezieht.

Reinhard Draxler, Vorstand der Kelag, sieht die Ausstellung als gelungenes Beispiel für das Zusammenspiel von Kunst und Infrastruktur: „Die Werke bieten eine Plattform für kreative Interpretationen und verbinden die technische Welt der Energiegewinnung mit der assoziativen Kraft der Kunst.“ Dass gerade ein Energieunternehmen wie die Kelag diesen künstlerischen Zugang sucht, unterstreicht auch den Wunsch, Nachhaltigkeit und Innovationsdenken ganzheitlich zu begreifen – jenseits von Kilowattstunden.