40 Jahre Casino Graz: Rauschende Party in der Landhausgasse

Ein besonderer Programmpunkt der Feier war dem Thema „Partner in der Region“ gewidmet. Als Teil der österreichweiten Initiative „Unser Einsatz für Österreich“ von Casinos Austria unterstützt das Casino Graz drei lokal tätige humanitäre Einrichtungen mit Sponsorbeträgen und ehrenamtlichen Einsätzen der Casino-Mitarbeiter:innen. Die Leukämiehilfe Steiermark, die LebensGroß GmbH und die Mosaik GmbH sind die drei Partner-Organisationen, die mit geringen Mitteln großartige Arbeit für Menschen in Not leisten. Die Repräsentantinnen der Organisationen – Marie Peinsith, Susanne Maurer-Aldrian und Ruth Jaroschka ” nahmen einen symbolischen Scheck über die Sponsorsumme von jeweils 8.000 Euro entgegen.