25 Jahre bfi-IT-L@B: Wo Kärntens digitale Köpfe geboren werden

Wenn vom Fachkräftemangel die Rede ist, wird oft vergessen, dass es auch Institutionen gibt, die diesem aktiv entgegentreten. Eine davon steht in Kärnten – oder besser gesagt: an drei Standorten. Das bfi-IT-L@B in Klagenfurt, Villach und Wolfsberg hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 zur tragenden Säule der überbetrieblichen IT-Lehrausbildung in Kärnten entwickelt. Über 700 junge Menschen haben seither hier ihre Karriere im digitalen Bereich gestartet – praxisnah, begleitet und am Puls der Zeit.

Zum 25-jährigen Bestehen zieht man beim bfi-Kärnten nicht nur Bilanz, sondern denkt bereits weiter: Mit einem Tag der offenen Tür und zahlreichen Mitmach-Aktionen will man 2025 das Thema „digitale Zukunft“ greifbar machen – unter dem Motto „Technik erleben, Zukunft entdecken“.