YouTube kennzeichnet künftig KI-Musik

YouTube folgt damit dem Vorgehen der Musikstreaming-Rivalen Spotify und Apple. Alle haben dabei allerdings etwas unterschiedliche Ansätze. Die Google-Plattform werde auf Informationen von Musikpartnern sowie eigene Erkennungstsechnologie zurückgreifen, um Songs mit einem erheblichen KI-Anteil zu identifizieren, hieß es.

Der Musikstreaming-Marktführer Spotify unterdessen führte im August die Kennzeichnung von Künstlerprofilen als "AI Persona" ein. Dabei können entweder die Menschen hinter der Musik selbst angeben, dass KI im Spiel ist - oder Spotify wird selbst einen Hinweis platzieren, wenn sich in Profilen von Künstlicher Intelligenz generierte Porträts finden. Apple verlangt von Musikpartnern laut Medienberichten, Songs mit Künstlicher Intelligenz entsprechend zu kennzeichnen, damit dies auch den Nutzern angezeigt werden kann.