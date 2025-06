Woodstock der Blasmusik erwartet 100.000 Besucher

Die Bandbreite an Stilen reicht von klassischer Volksmusik bis hin zu Pop. Am Freitag stehen die bayerischen DeSchoWieda auf der Hauptbühne, am Samstag da Blechhauf'n und am Sonntag spielen u.a. Fäaschtbänkler sowie DJ Ötzi, der gemeinsam mit der Woodstock Allstar Band blasmusikalische Interpretationen seiner größten Hits abfeiern wird. Ebenfalls im umfangreichen Lineup: Querbeat, Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Bluatschink und die Keller Steff Big Band.

Headliner ist für die Veranstalter immer das Publikum selbst, der Mitmachgedanke wird großgeschrieben. Daher treffen einander am Samstagnachmittag wieder Zigtausende Musikanten zum "Gesamtspiel" nach einer vorgegebenen Playlist. Im Vorjahr nahmen rund 20.000 Besucher an dem Happening teil. Für den Nachwuchs gibt es parallel dazu am Sonntag das "Gesamtspielchen" für Kinder. Wer sich fürs Musizieren noch nicht ausreichend qualifiziert sieht, kann bei der Woodstock Academy Kurse vom Jodeln bis zum Schuhplatteln belegen.

"Woodmaster of the Year" ist heuer eine ganze Familie: Ernst Hutter mit seinen drei Söhnen Stephan, Martin und Julian. Der Senior, der seit 25 Jahren die "Original Egerländer" leitet, steht noch einmal mit dem laut Eigendefinition "erfolgreichsten Blasorchester der Welt" auf der Bühne, im Lauf dieses Jahres wird er den Taktstock an Alexander Wurz übergeben. Am Donnerstag verstärken Vater Ernst und Sohn Martin die Woodstock Allstar Band und alle vier Hutters gemeinsam treten als Familienband "FAM!" auf.

Veranstalter Simon Ertl hofft vor allem, dass das Wetter mitspielt, sowohl beim Aufbau als auch beim Festival selbst, denn der logistische Aufwand ist enorm: Er erwartet an den vier Tagen insgesamt rund 100.000 Besucherinnen und Besucher. Das Festival wird an allen drei Tagen zeitversetzt im ORF übertragen.

Dass die ORF-Show "Die große Chance der Blasmusik" - eine Kooperation mit dem Woodstock-Festival - wegen des ESC heuer nicht stattfindet, nimmt er sportlich: "Wir und der ORF haben schon viel Zeit investiert, aber es ist verständlich, dass die ganze Energie jetzt in ein europäisches Großprojekt fließt. Es ist ja nur aufgeschoben und dann für Herbst 2026 angedacht", so Ertl.

(S E R V I C E - Woodstock der Blasmusik, Arco Arena in Ort im Innkreis, von 26. bis 29. Juni, Infos und Tickets - teilweise nur mehr Restkarten - unter www.woodstockderblasmusik.at)