Winona Ryder im neuen Musikvideo von Asap Rocky

US-Schauspielerin kooperiert mit Rapper
©APA, GETTY IMAGES NORTH AMERICA, RODIN ECKENROTH
Gerade erst war Winona Ryder im Finale des Netflix-Hits "Stranger Things" zu sehen, nun spielt der Hollywood-Star eine Rolle im neuen Musikvideo von US-Rapper Asap Rocky. Der Musiker hat die erste Single "Punk Rocky" aus seinem bevorstehenden Studioalbum veröffentlicht. Im Gegensatz zu dem eher entspannten Track im Indie-Rock-Stil spielen sich in dem knapp fünfminütigen Clip chaotische Szenen in einer Nachbarschaft ab.

Während Rocky in pinken Lockenwicklern mit Punkrock-Freunden in einer Garage eine Party schmeißt, bringt ihm seine Nachbarin (Ryder) Kekse vorbei. Ihrem muskelbepackten Partner gefällt das nicht und die Situation eskaliert.

In weiteren Rollen sind der Filmkomponist Danny Elfman und Musikproduzent Thundercat dabei. Rockys viertes Studioalbum "Don't Be Dumb" soll am 16. Jänner erscheinen. Dafür hat Kultregisseur Tim Burton das Albumcover gestaltet. Auch Elfman und Ryder haben schon mit Burton zusammengearbeitet, etwa für die Filme "Beetlejuice" oder "Edward mit den Scherenhänden".

Asap Rocky gilt als einer der bekanntesten US-Rapper weltweit. Sein Vorgängeralbum "Testing" erschien 2018. Der 37-Jährige ist mit Sängerin Rihanna zusammen. Im September kam ihr drittes Kind zur Welt.

