Neues Album von Bruno Mars angekündigt

Seine letzte Soloplatte "24K Magic" mit Songs wie "That's What I Like", "Finesse" und "Versace on the Floor" erschien Ende 2016. Mars räumte bei den Grammy Awards 2018 damals sechs Auszeichnungen ab, darunter für das Album des Jahres. Zuletzt hatte der amerikanische R&B-Sänger an mehreren Singles mitgewirkt. Mit Lady Gaga veröffentlichte er die Ballade "Die with a Smile", mit der K-Pop-Sängerin Rosé den Hit "APT". 2021 brachte er im Duo mit Anderson Paak als Silk Sonic die Platte "An Evening with Silk Sonic" heraus.
LOS ANGELES, CALIFORNIA - FEBRUARY 02: Bruno Mars attends the 67th Annual GRAMMY Awards at Crypto.com Arena on February 02, 2025 in Los Angeles, California. Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy/AFP (Photo by Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)