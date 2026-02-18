ABO

Wiener Frauenwoche 2026: Über 200 Gratis-Events, Fokus auf Geld und Unabhängigkeit

Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál

Von 2. bis 8. März bietet die Stadt Wien Workshops, Beratungen und Kultur in allen Bezirken. Höhepunkt ist das Offene Rathaus am 7. März mit Programm ab 15 Uhr und Clubbing in der Volkshalle.

Die Wiener Frauenwoche geht 2026 in ihre dritte Runde. Seit Mittwoch ist das Programm online, die Anmeldung zu den mehr als 200 kostenlosen Veranstaltungen läuft. Geplant sind Konzerte, Lesungen, Workshops und Ausstellungen in ganz Wien.

Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaál setzt in diesem Jahr einen thematischen Schwerpunkt auf Wirtschaft und Finanzen. „Aktive Frauenpolitik heißt, Angebote setzen, Chancen ermöglichen und Wege aufzuzeigen“, heißt es in der Ankündigung aus dem Rathaus. Ziel sei es, Frauen und Mädchen konkrete Werkzeuge für mehr finanzielle Selbstbestimmung zu geben, auch vor dem Hintergrund, dass viele Frauen weiterhin finanziell von Partnern abhängig sind.

Ein zentraler Fixpunkt ist das Offene Rathaus am Samstag, 7. März, und damit einen Tag vor dem Internationalen Frauentag. Ab 15 Uhr gibt es im Wiener Rathaus Führungen, Workshops, Liveacts sowie Informationsangebote, der Einlass ist laut Stadt bereits ab 14 Uhr vorgesehen. Ab 19 Uhr folgt in der Volkshalle ein Clubbing, veranstaltet von Early EVE; angekündigt sind zudem Musik von Art4Strings und die Vorführung der isländischen Dokumentation „Ein Tag ohne Frauen“.

Das Wochenprogramm spannt den Bogen von Beratung bis Stadtpolitik. Im Arkadenhof des Rathauses wird etwa die Pionierinnengalerie „Wien. Stadt der großen Töchter“ gezeigt. Dazu kommen Formate wie ein Financial Literacy Workshop der Wirtschaftskammer am 3. März, telefonische Beratung zum Umgang mit Geld am 4. März, ein Workshop zu Mädchenrechten am 6. März sowie eine Grätzltour zur geschlechtergerechten Stadtplanung am 2. März.

Die Frauenwoche knüpft laut Stadt an Ergebnisse der großen Frauenbefragung „Wien, wie sie will.“ an, in der mehr Zeit, mehr Raum und mehr Chancen eingefordert wurden.

Das ganze Programm unter: https://www.wienerfrauenwoche.at/

