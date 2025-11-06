Wien belebt leerstehende Geschäftslokale: „Grätzlinitiative 20+2“ bringt neue Impulse in Brigittenau und Leopoldstadt

Leerstehende Geschäftslokale langfristig zu beleben und gleichzeitig das soziale Miteinander im Viertel zu stärken – mit diesem Anspruch starteten WieNeu+ und die Wirtschaftsagentur Wien die „Grätzlinitiative 20+2“. Das Programm richtet sich an Jungunternehmer*innen, die mit innovativen Konzepten das Stadtteilleben bereichern und wirtschaftliche Entwicklung mit gesellschaftlichem Mehrwert verbinden wollen. Nun wurden in Wien Brigittenau und Leopoldstadt drei erste Projekte offiziell eröffnet.

Aus über 60 Einreichungen wurden 10 Geschäftsideen ausgewählt

Ende des vergangenen Jahres wählte die Stadt Wien gemeinsam mit der Wirtschaftsagentur Wien zehn Gewinnerkonzepte aus über 60 Einreichungen aus. Eine Auswahl davon hat die Umsetzung inzwischen erfolgreich abgeschlossen: Die neuen Unternehmen konnten Geschäftslokale im „Grätzl 20+2“-Programmbereich anmieten und profitieren nun von finanzieller und organisatorischer Unterstützung.

„Zu einem lebendigen Grätzl gehört eine belebte Erdgeschosszone“, erklärte Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál. Geschäftslokale seien nicht nur Orte des Konsums, sondern auch Treffpunkte, die soziale Bindung fördern. Die Stadt wolle genau diese Funktionen stärken.

Auch Wirtschaftsstadträtin Barbara Novak betonte die Bedeutung der Initiative: „Leerstehende Lokale werden zu Orten der Begegnung, Kreativität und Vielfalt. Das stärkt die lokale Wirtschaft – und auch das soziale Miteinander.“

Drei Projekte setzen neue Akzente im urbanen Alltag

1. „Deaf Space“ – Kulturzentrum für die Gehörlosen-Community (20. Bezirk)

Der Verein Gebärdenverse eröffnete mit „Deaf Space“ den ersten öffentlichen „dritten Raum“ für gehörlose Menschen in Wien außerhalb von Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Österreichische Gebärdensprache ist hier Standardsprache. Der Ort soll künftig Kurse, Austauschformate und kulturelle Angebote für die Deaf-Community bieten. Die Nutzung der Räumlichkeiten ist für die Community kostenlos.

2. HOLi Social Health Hub – Gesundheitszentrum mit gewichtsneutralem Ansatz (2. Bezirk)

Der HOLi Social Health Hub verfolgt ein Konzept, das Gesundheit nicht an Körpergewicht misst. Geplant sind Beratungen, Therapieangebote und Fitnessräume, die auf Verhaltensänderung und Anti-Gewichtsdiskriminierung ausgerichtet sind. Gründerin Isabel Bersenkowitsch betont: „Wir möchten einen sicheren Raum schaffen, in dem Wohlbefinden unabhängig von Gewicht möglich ist.“

3. Solidar:Raum von Ouvertura & GeLa Ochsenherz – ökologisch und fair ernährt im Grätzl (2. Bezirk)

Die solidarischen Landwirtschaften Ouvertura und GeLa Ochsenherz bringen Lebensmittel aus nachhaltiger, solidarischer Landwirtschaft direkt ins Stadtviertel. Der Raum dient als Abholstelle, Austauschort, Veranstaltungsort und soll künftig auch als Nachbarschaftsküche genutzt werden.