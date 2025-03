Während in den USA, wo ein Mehrheitswahlrecht gilt, bereits kurz nach einer Wahl der nächste Präsident feststeht, kann sich in Ländern wie Österreich mit einem Verhältniswahlrecht die Regierungsbildung ziehen. Hier ist seit jeher der Kompromiss gefragt – zwei oder wie nun sogar drei Parteien müssen sich auf ein gemeinsames Programm einigen

Was über Monate nicht gelingen wollte, gelang am Ende doch: ÖVP, SPÖ und Neos verhandelten ein Regierungsprogramm. Dazwischen lagen ­Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ, die jedoch schließlich scheiterten. Zu sehr wollte die FPÖ inhaltlich dieser Koalition ihre Handschrift aufzwingen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen beschwor daraufhin die Rückbesinnung auf den Kompromiss, dieser sei in Österreich „ein Schatz, eine Art Kulturgut“. Nun liegt ein solcher vor. Am Ende hat die Staatsräson gesiegt – unüberwindbar Scheinendes ließ sich überwinden, wie die Bankenabgabe zeigt.

Manchem Wähler mag dieser Prozess quälend langsam vorgekommen sein. In den USA, wo Monate später gewählt wurde, stand Donald Trump als Präsident früher fest als Österreichs neuer Bundeskanzler. Darüber hinaus hält Trump seit seiner Angelobung die USA, aber auch die Welt mit politischen Hüftschüssen in Atem und präsentiert sich als Macher. Das färbt auch auf die Erwartungshaltung mancher hierzulande ab. Doch Österreich funktioniert anders, wie die Politikwissenschaftlerin ­Kathrin Stainer-Hämmerle ausführt: „Ein Mehrheitswahlsystem wie jenes in den USA hat den Fokus ganz stark auf eine schnelle Regierungsbildung. In einem Verhältniswahlsystem geht es um den Kompromiss, um Ausgewogenheit.“

In Österreich ist nach einer Wahl also weniger das Thema, wer hier zur Siegerpartei gewählt wurde, und diese ist dann automatisch an der Macht. Im Parlament sind alle Parteien vertreten, die bei der Nationalratswahl vier Prozent der gültigen abgegebenen Stimmen erreichten. Sie vertreten unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Wäh­lergruppen. Verfügt keine der Fraktionen über eine absolute Mehrheit im Parlament, müssen sich zwei oder mehr der gewählten Parteien dann in einer Koalition zusammenfinden, die idealerweise eine Mehrheit der Abgeordneten im Parlament hinter sich hat. Dazu ist es nötig, ein gemeinsames Programm auszuverhandeln – und dabei auch im einen oder anderen Punkt über den eigenen ideologischen Schatten zu springen.

Verkauf von Prinzipien?

Den Spagat, den Parteien hier leisten müssen, veranschaulicht eine Onlinebefragung im Rahmen der Austrian ­National Election Study (AUTNES) der Universität Wien nach der Nationalratswahl im Herbst 2024. Demnach meinten 46 Prozent der FPÖ-Wähler, sie stimmen der Aussage „Wenn in der Politik von ‚Kompromissen‘ gesprochen wird, meint man eigentlich, dass man seine Prinzi­pien verkauft“ sehr oder eher zu. Für weitere 35 Prozent traf diese Aussage zumindest noch teilweise zu. Die Werte für die Wähler der anderen Parlamentsparteien: SPÖ 31 Prozent (38 Prozent teilweise), Neos 27 Prozent (34 Prozent), ÖVP 23 Prozent (44 Prozent) sowie Grüne 18 Prozent (37 Prozent).

Zeigten hier frühere Generationen

mehr Verständnis? Ja und nein, sagt Stainer-Hämmerle. In den 1930er-Jahren hätten sich Christlich-Soziale und Sozialisten erbitterte Kämpfe geliefert, auch bewaffnet und auf der Straße. Erst dadurch sei der Siegeszug des National­sozialismus in Österreich möglich geworden. Doch dann waren Vertreter beider Fraktionen in den Konzentrationslagern der Nazis interniert. Das schweißte zusammen und half in den Nachkriegsjahrzehnten, den politischen Kompromiss zu leben. „Das oberste Prinzip lautete: ‚Wir lassen uns nicht mehr auseinanderdividieren.‘“ Das Phänomen wird in der Zeitgeschichte als „Mythos der Lagerstraße“ bezeichnet.

Kompromiss und Proporz

Eine weitere österreichische Besonderheit: die Sozialpartnerschaft, also das Ausverhandeln von Kompromissen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern. „Die Entscheidung lautete: Wir ­gehen nicht auf die Straße, wir machen keine Demonstrationen, sondern wir setzen uns an den Tisch und verhandeln Kompromisse.“ Das habe in Zeiten des wirtschaftlichen Aufschwungs gut funktioniert, sei aber auch mit einer Proporzmentalität, wo alles nach Parteibuch aufgeteilt wurde, verbunden ge­wesen. In den 1980er-Jahren sei nach und nach Unmut über diese Praxis ­entstanden.

Gleichzeitig hätten sich SPÖ und ÖVP mit den Jahren aneinander abgearbeitet, betont die Politikwissenschaftlerin. „Im politischen Alltag gibt es ja weniger Auseinandersetzungen zwischen Oppositions- und Regierungsfraktionen, sondern man reibt sich am jeweiligen Koalitionspartner, um gewisse Dinge durchzubringen. Was die Opposition im Parlament gegen ein Vorhaben hat, tangiert die Verhandler in einer Koalition im Grund nicht.“ Zuletzt sei dieses Phänomen auch zwischen ÖVP und Grünen spürbar gewesen.

Und auf der Seite der Wähler und Wählerinnen sei nun eine Generation bestimmend, die ganz selbstverständlich in einem demokratischen System aufwuchs. Die Jüngeren würden nicht einmal mehr das Gefühl des Kalten Krieges mit einem Ostblock hinter Mauern kennen. „Diese Generation fokussiert stark auf die eigenen Rechte“, so Stainer-Hämmerle. Individualisierung spiele gesamtgesellschaftlich neben Globalisierung und Digitalisierung eine große Rolle. Dazu komme die Polarisierung durch die sozialen Medien. Dieser Generation gelte es nun zu vermitteln: Der Kompromiss dient auch dazu, den Interessen aller zumindest teilweise entgegenzukommen.