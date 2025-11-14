Whitesnake-Frontman Coverdale geht in den Rock-Ruhestand

Die vergangenen mehr als 50 Jahre seien eine "unglaubliche Reise" gewesen. In den 1970er-Jahren war Coverdale Sänger der britischen Rockband Deep Purple, mit der er 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. 1978 gründete er die Band Whitesnake. Mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page veröffentlichte er 1993 ein gemeinsames Album ("Coverdale/Page").

Coverdale bedankte sich in seiner Verabschiedung: "Ich liebe euch sehr. Ich danke allen, die mich unterstützt haben: die Musiker, die Crew, die Fans, die Familie." Jetzt wolle er seinen Ruhestand genießen "und ich hoffe, ihr könnt das verstehen." Zum Abschluss prostete er mit einem Glas der Kamera zu und sagte: "Macht's gut."