Whitesnake-Frontman Coverdale geht in den Rock-Ruhestand

++ ARCHIVBILD ++ David Coverdale verabschiedet sich von den Fans
©APA, dpa, Axel Heimken
Nach mehr als 50 Jahren auf der Bühne verabschiedet sich Sänger David Coverdale in den Ruhestand. "Es ist Zeit für mich, Feierabend zu machen", sagte der Frontman der Hard-Rock-Band Whitesnake ("Here I Go Again", "Is This Love") in einer Ansprache auf Youtube. "In den vergangenen Jahren ist mir klar geworden, dass es Zeit ist, meine Rock-'n' Roll-Plateauschuhe und meine hautengen Jeans an den Nagel zu hängen", so der 74-Jährige.

Die vergangenen mehr als 50 Jahre seien eine "unglaubliche Reise" gewesen. In den 1970er-Jahren war Coverdale Sänger der britischen Rockband Deep Purple, mit der er 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. 1978 gründete er die Band Whitesnake. Mit Led-Zeppelin-Gitarrist Jimmy Page veröffentlichte er 1993 ein gemeinsames Album ("Coverdale/Page").

Coverdale bedankte sich in seiner Verabschiedung: "Ich liebe euch sehr. Ich danke allen, die mich unterstützt haben: die Musiker, die Crew, die Fans, die Familie." Jetzt wolle er seinen Ruhestand genießen "und ich hoffe, ihr könnt das verstehen." Zum Abschluss prostete er mit einem Glas der Kamera zu und sagte: "Macht's gut."

