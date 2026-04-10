Usher und Chris Brown kündigen gemeinsame Tour an

Es sei an der Zeit, sagt Usher, mit bürgerlichem Namen Usher Raymond IV, in dem Video, Brown pflichtet ihm bei. Über den Start der Tournee und die Auftrittsorte machten die Musiker zunächst keine Angaben. Das Instagram-Posting erhielt in wenigen Stunden über eine Million Likes.

Usher und Brown haben in der Vergangenheit einige Male an Songs zusammengearbeitet, darunter 2025 an "It Depends (The Remix)" und 2014 an Browns Song "New Flame". "Yeah!"-Sänger Usher trat im vorigen Jahr im Rahmen seiner Welttournee "Past Present Future" auch in Berlin auf. Grammy-Preisträger Brown, der vor über 20 Jahren mit der Single "Run It!" seinen Durchbruch schaffte, war 2025 mit seiner "Breezy Bowl XX Tour" weltweit auf Konzertreise.