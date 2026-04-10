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Popstar Pink moderiert die diesjährigen Tony Awards

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++ ARCHIVBILD ++ Pink wird bei den Tonys als Moderatorin zum Mikro greifen
©APA, dpa, Christophe Gateau
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US-Popstar Pink moderiert heuer die Tony Awards, die US-Theaterpreise. "Die Broadway-Community ist die fleißigste in der Unterhaltungsbranche. Sie treten jede Nacht auf, manchmal zweimal, um uns zu verzaubern", schrieb die 46-Jährige auf Instagram. Die "So What"-Sängerin könne es kaum erwarten, die Community am 7. Juni hochleben zu lassen.

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Weiter schrieb Pink, dass sie sich gefragt habe, ob sie für die Moderation nicht schon mal auf dem Broadway auf der Bühne gestanden haben müsse. In einem Video, das sie zu ihrer Ankündigung postete, ist sie zu sehen, wie sie sich in einem Kostüm während einer Musical-Aufführung vom Seitenrand Richtung Bühne vortastet und einen Fuß auf die Bühne schiebt. "Jetzt war ich am Broadway, jetzt kann ich die Moderation übernehmen", sagt Pink danach in die Kamera.

Die Tony Awards gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Sie berücksichtigen nur Produktionen, die im zurückliegenden Jahr in einem der rund 40 Broadway-Häuser im New Yorker Theaterviertel neu aufgeführt wurden. Die Nominierungen sollen nach Angaben der Tony Awards am 5. Mai bekanntgegeben werden. Die Verleihung findet am 7. Juni statt.

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