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Aus für "Die Beatrice Egli Show"

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++ ARCHIVBILD ++ Beatrice Egli steht künftig weniger im TV-Studio
©APA, dpa, BRITTA PEDERSEN
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Die ARD passt ihr Unterhaltungsprogramm weiter an und wird keine weiteren Ausgaben der Sendung "Die Beatrice Egli Show" produzieren. Die Schweizer Schlagersängerin und Moderatorin werde im Herbst auf Tour gehen und sich danach auf neue Projekte konzentrieren, teilte der SWR in Baden-Baden auf Anfrage mit. Erst vor rund drei Wochen hatte die ARD angekündigt, die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" abzusetzen.

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In einem bei Instagram veröffentlichten Video kündigte die 37-Jährige an: "Es gibt viel Neues." Die Fans erwarte ein "aufregendes, stylisches, cooles neues Jahr". Der SWR zitierte sie mit den Worten: "Man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist". Es gebe neue Geschichten in ihrem Leben, die sie mit ihren Fans teilen wolle. Die Sendung beschreibt die ARD in ihrer Mediathek als "eine Show mit Musik, Unterhaltung und Talks mit Tiefgang". In den vergangenen Jahren waren allerhand namhafte Sängerinnen und Sänger aus dem deutschsprachigen Schlagergeschäft aufgetreten, darunter Andrea Berg, Roland Kaiser, Melissa Naschenweng oder DJ Ötzi. Auch Popstars wie Sarah Engels, Luca Hänni oder die Söhne Mannheims standen auf der Bühne.

Die Absetzung von "Immer wieder sonntags" hatte die ARD kürzlich mit Sparmaßnahmen begründet. Das Geld solle einerseits eingespart und andererseits in die Entwicklung neuer digitaler Unterhaltungsformate investiert werden. Zudem wollen sich ARD und SWR auf ein jüngeres und neueres Publikum fokussieren, hieß es.

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