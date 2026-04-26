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Udo Lindenbergs halber goldener Trabi brachte 1.430 Euro

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++ ARCHIVBILD ++ 28 Gebote bei Auktion auf Online-Marktplatz
©APA, dpa, Daniel Reinhardt
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Für 1.430 Euro ist die hintere Hälfte des goldenen Trabants von Udo Lindenberg (79) aus der "Panik City" an der Hamburger Reeperbahn versteigert worden. Bisher sei zu dem Käufer nichts bekannt, sagte der Geschäftsführer der Lindenberg-Erlebniswelt "Panik City", Axel Strehlitz. Neun Jahre lange habe das Ost-Auto mit der besonderen Lackierung in der Erlebniswelt gestanden.

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Der Trabi ist eine Replik des Trabants, den der 79-jährige deutsche Musiker in den 1990er-Jahren vom Sachsenring-Werk in Zwickau bekam. Abholen muss der neue Besitzer den Trabi aber selber. Laut dem Online-Marktplatz Ebay habe es 28 Gebote auf das halbe Auto gegeben. Bis Samstag lief die Auktion.

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