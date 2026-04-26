Udo Lindenbergs halber goldener Trabi brachte 1.430 Euro

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Für 1.430 Euro ist die hintere Hälfte des goldenen Trabants von Udo Lindenberg (79) aus der "Panik City" an der Hamburger Reeperbahn versteigert worden. Bisher sei zu dem Käufer nichts bekannt, sagte der Geschäftsführer der Lindenberg-Erlebniswelt "Panik City", Axel Strehlitz. Neun Jahre lange habe das Ost-Auto mit der besonderen Lackierung in der Erlebniswelt gestanden.

von APA