Abgeschwächte Meeresströmungen könnten Eiszeiten gefördert haben

Aus Sedimentbohrungen südlich von Island konnten sie laut einer Pressemitteilung Spuren herauslesen, die für diese Zyklen mitbestimmend hätten sein können. Zentral sei es darum gegangen, herauszufinden, wie gut der tiefe Nordatlantik vor gut 800.000 Jahren mit Sauerstoff versorgt gewesen sei. Während Kältephasen sei der Sauerstoffgehalt stark reduziert gewesen - überraschenderweise in einer Region, die heute als sehr gut durchlüftet gelte.

Als Grund dafür eruierten die Forschenden große Mengen an geschmolzenem Süßwasser, das aus immer größer werdenden Gletschern und Eisbergen in den Nordatlantik gelangt sei. Dieses leichtere Süßwasser habe die obere Schicht des Ozeans stabilisiert und damit die Strömungen, die sauerstoffreiches Wasser in die Tiefe transportieren, geschwächt. Eine der Folgen war laut der Studie, dass weniger des im Ozean gelösten CO2 an die Oberfläche gelangen und damit in die Atmosphäre entweichen konnte. Die Abnahme der CO2-Konzentration habe sodann eine Ausbreitung der Polarschilde zur Folge gehabt.

Für die Forschenden der Universität Bern sind die Ergebnisse auch mit Blick auf den heutigen Klimawandel bedeutsam, wie sie schreiben. Klimamodelle prognostizierten, dass sich die atlantische Ozeanströmung durch die Erwärmung der Erde und den zunehmenden Eintrag von Schmelzwasser aus Grönland abschwächen könnte. Das sei ein wichtiges Warnsignal dafür, wie empfindlich dieses System auch heute reagieren könne.