Trailer zu neuem Konzertfilm von Taylor Swift veröffentlicht

Ein erster Trailer zu ihrem neuen Konzertfilm "Taylor Swift: The Eras Tour: The Final Show" zeigt US-Megastar Taylor Swift umringt von ihren Fans auf großer Bühne. "Nur noch elf Tage, dann gehört das Abschlusskonzert der "Eras Tour" ganz Euch", schrieb die 35-Jährige auf Instagram anlässlich der Veröffentlichung des Trailers.

von

Bis sie den ganzen Film sehen können, müssen ihre Fans, die "Swifties", nicht mehr lange warten: Der Film erscheint am 12. Dezember beim Streaming-Anbieter Disney+. Laut Swift handle sich um eine Aufnahme des letzten Konzerts der Welttournee des Stars im kanadischen Vancouver im Dezember 2024.

Nächste Woche erscheint auch Mini-Doku-Serie

Am 12. Dezember erscheint bei Disney+ ebenfalls die Mini-Dokuserie "The End of an Era", die Aufnahmen von hinter den Kulissen der Tour zeige. Sie bestehe aus sechs Teilen, von denen zwei am 12. Dezember veröffentlicht werden sollen und jeweils zwei weitere in den zwei folgenden Wochen.

Swift hatte erst kürzlich ihr neues Album "The Life Of A Showgirl" veröffentlicht. Ihre "Eras Tour" startete am 17. März 2023 in Glendale im US-Bundesstaat Arizona. Im Dezember 2024 spielte sie in Vancouver vor 60.000 begeisterten Fans das letzte Konzert der Tour.

Die Konzertreihe spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,9 Milliarden Euro) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Die Tour sei das "bisher außergewöhnlichste Kapitel" ihres Lebens gewesen, hatte Swift selbst auf Instagram geschrieben.

